S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Medtronic-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Medtronic-Papier letztlich bei 70.68 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Medtronic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.415 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 101.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143.76 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 143.76 USD, was einer positiven Performance von 43.76 Prozent entspricht.

Der Medtronic-Wert an der Börse wurde auf 130.09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch