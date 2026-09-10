Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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10.09.2026 10:02:28
S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Medtronic von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Medtronic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 10.09.2025 wurden Medtronic-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 92.32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Medtronic-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.083 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 91.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0.47 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Medtronic einen Börsenwert von 118.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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