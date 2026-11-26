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|Profitable Medtronic-Investition?
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26.11.2026 10:02:03
S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medtronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Medtronic-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Medtronic-Aktie letztlich bei 75.52 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Medtronic-Aktie investiert hat, hat nun 132.415 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 96.06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’719.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.20 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Medtronic bezifferte sich zuletzt auf 122.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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