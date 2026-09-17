S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medtronic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Medtronic-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Medtronic-Aktie letztlich bei 81.77 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Medtronic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.229 Medtronic-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 92.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’132.44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13.24 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Medtronic bezifferte sich zuletzt auf 119.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch