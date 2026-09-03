Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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03.09.2026 10:02:30
S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medtronic-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Medtronic-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Medtronic-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Medtronic-Anteile 87.32 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Medtronic-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114.521 Medtronic-Anteilen. Die gehaltenen Medtronic-Anteile wären am 02.09.2026 10’556.57 USD wert, da der Schlussstand 92.18 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.57 Prozent erhöht.
Medtronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 117.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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