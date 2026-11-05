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05.11.2026 10:02:01
S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Medtronic-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Medtronic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 90.40 USD wert. Bei einem Medtronic-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 110.619 Medtronic-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 11’610.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104.96 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.11 Prozent angezogen.
Alle Medtronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 126.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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