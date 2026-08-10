S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem McKesson-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die McKesson-Aktie bei 195.07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die McKesson-Aktie investierten, hätten nun 5.126 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der McKesson-Aktie auf 869.58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’457.78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 345.78 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für McKesson eine Börsenbewertung in Höhe von 101.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch