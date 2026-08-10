McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes McKesson-Investment?
|
10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren McKesson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem McKesson-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die McKesson-Aktie bei 195.07 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die McKesson-Aktie investierten, hätten nun 5.126 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der McKesson-Aktie auf 869.58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’457.78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 345.78 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für McKesson eine Börsenbewertung in Höhe von 101.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu McKesson Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: McKesson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Papier McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McKesson-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.07.26
|S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McKesson-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier McKesson-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet McKesson Aktionären eine Freude (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: McKesson informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McKesson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu McKesson Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.