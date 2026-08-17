S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die McKesson-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der McKesson-Anteile betrug an diesem Tag 195.78 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 51.078 McKesson-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44’386.56 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 14.08.2026 auf 869.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 343.87 Prozent gesteigert.

McKesson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 101.38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch