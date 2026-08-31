McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McKesson-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in McKesson-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das McKesson-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 412.32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die McKesson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.425 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 2’166.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 893.39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116.67 Prozent gesteigert.
McKesson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 104.26 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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