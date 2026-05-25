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McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031

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Hochrechnung 25.05.2026 16:02:16

S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McKesson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in McKesson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

McKesson
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Vor 10 Jahren wurde das McKesson-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 182.92 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die McKesson-Aktie investiert hat, hat nun 54.669 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 41’880.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 766.08 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 318.81 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von McKesson bezifferte sich zuletzt auf 92.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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