McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McKesson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McKesson-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der McKesson-Aktie statt. Zum Handelsende standen McKesson-Anteile an diesem Tag bei 162.54 USD. Bei einem McKesson-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.152 McKesson-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (938.84 USD), wäre das Investment nun 5’776.06 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 477.61 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von McKesson belief sich zuletzt auf 109.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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