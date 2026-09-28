S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades McKesson-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des McKesson-Papiers betrug an diesem Tag 442.04 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die McKesson-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22.622 Anteilen. Die gehaltenen McKesson-Papiere wären am 25.09.2026 19’605.47 USD wert, da der Schlussstand 866.64 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96.05 Prozent gesteigert.

Insgesamt war McKesson zuletzt 100.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch