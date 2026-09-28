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McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031

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Profitable McKesson-Investition? 28.09.2026 16:02:19

S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in McKesson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

McKesson
714.63 CHF -0.13%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades McKesson-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des McKesson-Papiers betrug an diesem Tag 442.04 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die McKesson-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22.622 Anteilen. Die gehaltenen McKesson-Papiere wären am 25.09.2026 19’605.47 USD wert, da der Schlussstand 866.64 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96.05 Prozent gesteigert.

Insgesamt war McKesson zuletzt 100.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.78 SGBK2U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’958.65 28.09.2026 17:04:38
Long 13’401.34 19.37 SJBMDU
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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