S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in McCormick von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McCormick-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 80.43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 124.332 McCormick-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen McCormick-Anteile wären am 06.10.2026 5’644.66 USD wert, da der Schlussstand 45.40 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.55 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von McCormick bezifferte sich zuletzt auf 12.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch