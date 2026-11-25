Heute vor 3 Jahren wurden McCormick-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 66.44 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.505 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 73.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49.03 USD belief. Damit wäre die Investition um 26.20 Prozent gesunken.

Am Markt war McCormick jüngst 12.88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch