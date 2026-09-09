McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McCormick von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in McCormick eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades McCormick-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die McCormick-Anteile bei 86.76 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11.526 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des McCormick-Papiers auf 51.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 598.20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40.18 Prozent.
McCormick wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.01 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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