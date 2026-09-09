S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McCormick von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades McCormick-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die McCormick-Anteile bei 86.76 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11.526 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des McCormick-Papiers auf 51.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 598.20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40.18 Prozent.

McCormick wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch