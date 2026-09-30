McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McCormick von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in McCormick-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das McCormick-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die McCormick-Anteile bei 75.64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13.221 McCormick-Aktien. Die gehaltenen McCormick-Papiere wären am 29.09.2026 639.87 USD wert, da der Schlussstand 48.40 USD betrug. Damit wäre die Investition um 36.01 Prozent gesunken.
Alle McCormick-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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