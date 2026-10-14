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McCormick Aktie 950544 / US5797802064

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Profitabler McCormick-Einstieg? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel hätte eine Investition in McCormick von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in McCormick-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

McCormick
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Heute vor 10 Jahren wurden McCormick-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der McCormick-Aktie betrug an diesem Tag 47.22 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die McCormick-Aktie investiert hat, hat nun 2.118 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 94.54 USD, da sich der Wert eines McCormick-Anteils am 13.10.2026 auf 44.64 USD belief. Damit wäre die Investition um 5.46 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von McCormick bezifferte sich zuletzt auf 12.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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