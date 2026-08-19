S&P 500-Wert McCormick-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McCormick von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der McCormick-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.635 McCormick-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 55.28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’085.41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.54 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von McCormick betrug jüngst 14.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch