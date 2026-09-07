MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MasterCard-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem MasterCard-Papier statt. Zum Handelsende stand das MasterCard-Papier an diesem Tag bei 344.71 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die MasterCard-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.901 MasterCard-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 1’680.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 579.21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.03 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von MasterCard belief sich zuletzt auf 507.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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