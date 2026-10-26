S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden MasterCard-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das MasterCard-Papier an diesem Tag bei 364.59 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.428 MasterCard-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (623.60 USD), wäre die Investition nun 17’104.14 USD wert. Damit wäre die Investition um 71.04 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von MasterCard bezifferte sich zuletzt auf 545.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch