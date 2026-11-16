S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das MasterCard-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die MasterCard-Anteile bei 545.73 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die MasterCard-Aktie investiert hat, hat nun 18.324 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 661.19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’115.70 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 21.16 Prozent.

Zuletzt verbuchte MasterCard einen Börsenwert von 575.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch