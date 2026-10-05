MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MasterCard-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das MasterCard-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 343.21 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29.137 MasterCard-Papiere. Die gehaltenen MasterCard-Papiere wären am 02.10.2026 16’091.02 USD wert, da der Schlussstand 552.26 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 60.91 Prozent gleich.
Insgesamt war MasterCard zuletzt 484.26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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