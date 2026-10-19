MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MasterCard-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurden MasterCard-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das MasterCard-Papier bei 560.97 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die MasterCard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.783 Anteilen. Die gehaltenen MasterCard-Anteile wären am 16.10.2026 1’100.63 USD wert, da der Schlussstand 617.42 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.06 Prozent erhöht.
Der MasterCard-Wert an der Börse wurde auf 540.82 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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