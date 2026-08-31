MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MasterCard-Aktien verdienen können.
Die MasterCard-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der MasterCard-Aktie betrug an diesem Tag 412.64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das MasterCard-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.242 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (595.30 USD), wäre die Investition nun 144.27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +44.27 Prozent.
Der MasterCard-Wert an der Börse wurde auf 521.98 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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