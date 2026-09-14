S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden MasterCard-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 98.71 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die MasterCard-Aktie investierten, hätten nun 101.307 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 569.19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57’662.85 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 476.63 Prozent.

Der MasterCard-Wert an der Börse wurde auf 497.32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch