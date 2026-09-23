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Masco Aktie 950004 / US5745991068

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Masco-Anlage unter der Lupe 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Masco von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Masco-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Masco
56.80 CHF 0.53%
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Heute vor 1 Jahr wurde das Masco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Masco-Anteile bei 71.58 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.397 Masco-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.74 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2.26 Prozent verkleinert.

Alle Masco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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