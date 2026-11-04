S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Masco-Papier statt. Diesen Tag beendete das Masco-Papier bei 64.67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Masco-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.546 Masco-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 82.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127.08 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27.08 Prozent gesteigert.

Alle Masco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch