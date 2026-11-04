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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Masco-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Masco-Papier statt. Diesen Tag beendete das Masco-Papier bei 64.67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Masco-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.546 Masco-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 82.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127.08 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27.08 Prozent gesteigert.
Alle Masco-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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