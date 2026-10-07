S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Masco von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Masco-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Masco-Aktie bei 57.12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 175.070 Masco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 69.93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’242.65 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22.43 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Masco zuletzt 13.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch