Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marvell Technology-Performance
|
13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Marvell Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Marvell Technology-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Marvell Technology-Anteile an diesem Tag 89.39 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hat, hat nun 1.119 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Marvell Technology-Papiers auf 265.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297.42 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 197.42 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 241.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marvell Technology
|
16:02
|S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Marvell Technology
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.