S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor einem Jahr verdient

Die Marvell Technology-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Marvell Technology-Anteile an diesem Tag 89.39 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hat, hat nun 1.119 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Marvell Technology-Papiers auf 265.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297.42 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 197.42 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 241.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch