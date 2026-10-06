S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Marvell Technology-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.18 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Marvell Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 758.725 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 205’804.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’958.04 Prozent gesteigert.

Marvell Technology wurde am Markt mit 238.22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch