S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marvell Technology von vor 10 Jahren verdient

Marvell Technology-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12.55 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Marvell Technology-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 79.681 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’812.75 USD, da sich der Wert einer Marvell Technology-Aktie am 04.09.2026 auf 223.55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1’681.27 Prozent angewachsen.

Am Markt war Marvell Technology jüngst 196.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch