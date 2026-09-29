Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’931 -0.1%  SPI 19’753 0.0%  Dow 51’301 -0.4%  DAX 25’514 0.6%  Euro 0.9460 0.0%  EStoxx50 6’347 0.7%  Gold 4’169 1.3%  Bitcoin 69’925 0.7%  Dollar 0.8338 0.2%  Öl 104.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Marvell Technology-Investition? 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marvell Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Marvell Technology-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Marvell Technology
218.10 CHF 4.93%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden Marvell Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Marvell Technology-Anteile an diesem Tag 60.15 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marvell Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 16.625 Marvell Technology-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Marvell Technology-Papiers auf 251.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’187.86 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 318.79 Prozent erhöht.

Marvell Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 229.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Marvell Technology

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten