S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marvell Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Marvell Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Marvell Technology-Anteile an diesem Tag 60.15 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marvell Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 16.625 Marvell Technology-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Marvell Technology-Papiers auf 251.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’187.86 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 318.79 Prozent erhöht.

Marvell Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 229.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch