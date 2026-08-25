Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marvell Technology-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marvell Technology-Aktie Investoren gebracht.
Marvell Technology-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53.50 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Marvell Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 186.916 Marvell Technology-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 42’857.94 USD, da sich der Wert eines Marvell Technology-Papiers am 24.08.2026 auf 229.29 USD belief. Damit wäre die Investition um 328.58 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Marvell Technology einen Börsenwert von 207.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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