S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Martin Marietta Materials von vor 10 Jahren verdient

Am 12.11.2016 wurde das Martin Marietta Materials-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 229.74 USD. Bei einem Martin Marietta Materials-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.353 Martin Marietta Materials-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 2’281.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 524.13 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 2’281.41 USD, was einer positiven Performance von 128.14 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Martin Marietta Materials betrug jüngst 37.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch