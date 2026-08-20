S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Martin Marietta Materials von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Martin Marietta Materials-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 192.25 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.202 Anteilen. Die gehaltenen Martin Marietta Materials-Papiere wären am 19.08.2026 2’785.59 USD wert, da der Schlussstand 535.53 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 178.56 Prozent.

Martin Marietta Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch