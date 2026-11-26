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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Martin Marietta Materials-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Martin Marietta Materials-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Martin Marietta Materials-Anteile letztlich bei 462.00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.216 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (536.54 USD), wäre das Investment nun 116.13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.13 Prozent angezogen.
Martin Marietta Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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