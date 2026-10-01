S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 01.10.2023 wurde das Martin Marietta Materials-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 410.48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.436 Martin Marietta Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers auf 479.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’168.90 USD wert. Mit einer Performance von +16.89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Martin Marietta Materials eine Marktkapitalisierung von 33.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch