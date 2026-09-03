S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Martin Marietta Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Martin Marietta Materials-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 457.39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Martin Marietta Materials-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.219 Martin Marietta Materials-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers auf 517.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113.05 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 13.05 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Martin Marietta Materials eine Marktkapitalisierung von 35.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch