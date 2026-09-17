S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Martin Marietta Materials-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 17.09.2016 wurde die Martin Marietta Materials-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Martin Marietta Materials-Anteile 173.95 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Martin Marietta Materials-Aktie investiert, befänden sich nun 57.488 Martin Marietta Materials-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Martin Marietta Materials-Aktien wären am 16.09.2026 28’557.63 USD wert, da der Schlussstand 496.76 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185.58 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Martin Marietta Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 36.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch