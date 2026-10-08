S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Martin Marietta Materials von vor 5 Jahren eingebracht

Am 08.10.2021 wurden Martin Marietta Materials-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 357.80 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Martin Marietta Materials-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.949 Martin Marietta Materials-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 479.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’387.65 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.88 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Martin Marietta Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 34.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch