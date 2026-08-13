S&P 500-Wert Martin Marietta Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Martin Marietta Materials von vor 5 Jahren eingebracht

Das Martin Marietta Materials-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Martin Marietta Materials-Papier bei 385.44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.259 Martin Marietta Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Martin Marietta Materials-Papiers auf 543.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141.11 USD wert. Mit einer Performance von +41.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Martin Marietta Materials belief sich zuletzt auf 33.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch