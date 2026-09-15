S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marsh McLennan Cos von vor 3 Jahren verloren

Die Marsh McLennan Cos-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Marsh McLennan Cos-Papier bei 196.19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.097 Marsh McLennan Cos-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 180.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 919.67 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 8.03 Prozent.

Alle Marsh McLennan Cos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch