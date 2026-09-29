S&P 500-Wert Marsh McLennan Cos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marsh McLennan Cos von vor 10 Jahren eingebracht

Die Marsh McLennan Cos-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Marsh McLennan Cos-Anteile betrug an diesem Tag 66.40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marsh McLennan Cos-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.506 Marsh McLennan Cos-Aktien. Die gehaltenen Marsh McLennan Cos-Aktien wären am 28.09.2026 254.56 USD wert, da der Schlussstand 169.03 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 154.56 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Marsh McLennan Cos einen Börsenwert von 81.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch