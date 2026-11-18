Am 18.11.2023 wurde die Marriott-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Marriott-Papier 205.77 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marriott-Aktie investiert, befänden sich nun 0.486 Marriott-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 422.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 205.44 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 105.44 Prozent.

Alle Marriott-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 109.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch