S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marriott von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Marriott-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 135.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Marriott-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.386 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (334.55 USD), wäre das Investment nun 2’470.83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 147.08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Marriott bezifferte sich zuletzt auf 89.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch