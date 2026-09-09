Marriott Aktie 871572 / US5719032022
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marriott von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Marriott eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Marriott-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Marriott-Aktie bei 67.16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 148.898 Marriott-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 328.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48’956.22 USD wert. Damit wäre die Investition 389.56 Prozent mehr wert.
Alle Marriott-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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