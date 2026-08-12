S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marriott-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Marriott-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71.94 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marriott-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13.900 Marriott-Anteilen. Die gehaltenen Marriott-Papiere wären am 11.08.2026 4’858.08 USD wert, da der Schlussstand 349.49 USD betrug. Damit wäre die Investition 385.81 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Marriott belief sich jüngst auf 90.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch