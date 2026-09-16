S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Marriott-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 267.89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.373 Marriott-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 125.89 USD, da sich der Wert eines Marriott-Papiers am 15.09.2026 auf 337.24 USD belief. Mit einer Performance von +25.89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Marriott belief sich zuletzt auf 88.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch