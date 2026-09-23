S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Marriott-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Marriott-Papier letztlich bei 194.36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.145 Marriott-Aktien im Depot. Die gehaltenen Marriott-Aktien wären am 22.09.2026 1’790.80 USD wert, da der Schlussstand 348.06 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’790.80 USD entspricht einer Performance von +79.08 Prozent.

Der Marktwert von Marriott betrug jüngst 89.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch