S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2016 wurde die Marriott-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Marriott-Papiers betrug an diesem Tag 69.61 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Marriott-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.366 Marriott-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 5’981.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 416.38 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 498.16 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Marriott einen Börsenwert von 108.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch